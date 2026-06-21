アイドルグループ、ももいろクローバーZの玉井詩織（31）が21日までにインスタグラムを更新。ワールドカップ（W杯）北中米大会日本−オランダ戦を現地で観戦したことを報告した。玉井は「念願の！W杯！グループステージ初戦日本対オランダ戦を現地観戦してきました！ずっとワクワクが止まらなかった！」と報告し、現地での写真を披露した。玉井はユニホームにミニスカートを合わせて生脚もあらわにし、応援グッズを手に笑顔を見