[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]2試合を終えて勝ち点4でオランダと並ぶと、直接対決の結果、得失点差でも差がつかず、総得点の差で2位となった。日本代表はグループリーグ最終戦のスウェーデン戦に引き分け以上で2位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まるが、首位通過となると、得失点差も重要になりそうだ。最終戦でオランダがすでに敗退の決まっているチュニジアに勝つことを想定すると、日本はス