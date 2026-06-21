[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]ワールドカップで初ゴールを挙げた。日本代表MF伊東純也(ゲンク)は2-0で迎えた後半24分にチーム3点目をマーク。初ゴールの喜びを報道陣に聞かれると、「あんまり……そうですね、思ったよりアレですけど(笑)」とはにかみながら「まあ嬉しいは嬉しいです」と思いを明かした。流れるような連係でゴールネットを揺らした。後半24分、最終ラインのMF田中碧からの縦パスをFW上田