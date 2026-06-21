[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]2試合で22人を起用して勝ち点4を手にした。初戦のオランダ戦(△2-2)から先発4人を入れ替え、選手交代でも5枚のうち4枚はW杯デビューとなる選手を起用。結果的に登録メンバー26人のうち、GK早川友基、GK大迫敬介のほか、DF長友佑都、体調不良の影響でベンチ外だった追加招集のFW町野修斗を除く22人がピッチに立った。前回のカタールW杯では、2-1の逆転勝利を飾ったドイツ戦か