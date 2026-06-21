マカロニえんぴつが、新曲「終宵」を7月3日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】マカロニえんぴつ、イラストレーターのトミイマサコが手がけた「終宵」ジャケット写真） 本楽曲は、7月2日より放送されるTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』のオープニング主題歌として、マカロニえんぴつが書き下ろしたもの。また、あわせてイラストレーターのトミイマサコが手がけたジャ