クリスタル・パレスのFWエディ・エンケティアが、約束を交わしていたという日本代表MF鎌田大地のゴールセレブレーションに反応した。鎌田はチュニジア戦の前半4分に先制点をゲット。得点後は電話をかけるゴールセレブレーションを披露していた。試合後のフラッシュインタビューで以下のようにセレブレーションの背景を説明している。「チームメイトのエディ・エンケティアのセレブレーションで、彼は今シーズン怪我が多くて苦