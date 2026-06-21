【写真】ブルーのシャツに白衣が映える！京本大我と田辺誠一の貴重オフショット 日本テレビ系で放送中のドラマ『10回切って倒れない木はない』の公式SNSでは、京本大我（SixTONES）と田辺誠一のオフショットを公開した。 ■京本大我“拓人”が白衣姿で微笑む 京本が演じる山城拓人は、実家が営む大病院の副院長という役どころで、この日も白衣姿で登場。隣に座る田辺誠一は、ミンソク（志尊淳）の実父・青木優役を演じ