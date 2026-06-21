バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は21日、フィリピン・パサイシティでプール5第2週の第4戦が行われる。世界ランキング6位の女子日本代表は、同1位のイタリア代表と対戦する。前日にドミニカ共和国に敗れ、開幕からの連勝が6でストップした日本女子。フィリピンラウンドの最終戦で世界1位の強豪にどのような戦いができるかは注目となる。 ■要注意は202cmの長身アタッカー フ