次回サンデーPUSHスポーツは2026年6月28日(日)放送！過去2回にわたって放送してきたMC・川島明初のメジャー観戦ロケの完結編！ＭＣ：川島明(麒麟)ゲスト：山口俊、BE:FIRST LEO、おかずクラブ■川島明が初のメジャーリーグロケ完結編！過去2回にわたって放送してきたブルージェイズ・岡本和真応援ロケ！まだまだ出しきれていない映像が盛りだくさんなので、完結編を放送！スタジオでは山口俊が岡本の守備の凄さを解説！さらに、お