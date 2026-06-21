２０日、神戸市のマンションの一室で冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかった事件で、マンションのエントランスにはオートロックなどの鍵はなく自由に出入りできる構造であったことが分かりました。 【写真を見る】“自由に出入り可能”冷凍庫から損壊遺体が見つかったマンション…エントランスにはオートロックなどの鍵なし神戸・中央区 ２０日午後０時半前、神戸市中央区中山手通のマンションで、安否確認の