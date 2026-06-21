◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2節となるチュニジア(FIFAランク45位)を4-0で勝利。FW上田綺世選手はワールドカップ初得点を含む2ゴールの活躍でした。1-0の前半31分、DF板倉滉選手がカットしたボールをFW上田選手が受け、ペナルティエリア右角付近から右足を振り抜き、ゴールネットを