ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月１９日、今月末からジョージアで開催されるＵ２０世代の世界ナンバーワン決定戦「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ」に臨むU２０日本代表メンバーのうち、離脱する選手１人と６人の追加招集選手を発表しました。 世界の猛者との戦いを前に、今回追加招集されたのはＦＷ３人・ＢＫ３人の６人。ＦＷはＬＯ市