サッカーＷ杯、日本−チュニジア戦は日本テレビ系で中継され、解説を本田圭佑が務めた。午後４時からの次番組「坂上忍の勝たせてあげたいＴＶ」でも冒頭でサッカー日本代表の得点シーンなどを伝えた後に、メインの「第７７回高松宮記念杯競輪Ｇ１」に入ったが、事前の選手取材のＶＴＲに「サッカー界の大物」として金髪・白スーツにキャリーケースを持った男が登場。「本田圭佑ですね！」と名乗り、じゅんいちダビッドソンが現