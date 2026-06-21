俳優の本田望結さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新。撮影時のオフショット写真を複数枚投稿しました。 【写真を見る】【 本田望結 】水玉ワンピ ＆ お団子ヘアのオフショット公開「さらに可愛くなった」「写真集出して」と絶賛の声投稿には「いっぱい撮ってもらった♪」とコメント。公開された写真では、本田さんは白地に黒い水玉模様のワンピースを着用しています。 衣装は、ウエストが絞られ、ふんわりと