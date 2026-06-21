「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、日本時間21日午後1時にキックオフされ、4対0の快勝となった。開催地モンテレイの公式Xは、日本サポーターのゴミ拾いの様子を伝えた。【動画】日本代表がチュニジアに完勝→その後のサポーターゴミ拾いの様子日本サポーターがゴミを広い、青のビニール袋に入れていく姿を動画で披露し「Muchas gracias／ありがとうございます」とつづった。サポーターの