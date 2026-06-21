サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードが一部で噂されているフランス代表ＭＦミカエル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン、ドイツ）獲得への可能性を否定した。クラブの公式発表として示した。この中で「我々のクラブは同選手やその代理人、周囲の人物とのいかなる直接、間接的な接触もないことを表明したい」とした。さらにバイエルンと長く続く敬意と連携、尊敬の素晴らしい関係が続いているとして「現実のものと