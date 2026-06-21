日本―チュニジア後半、チーム3点目のゴールを決めた伊東（右から2人目）に駆け寄る日本代表＝モンテレイ（共同）次々と決まる日本のゴールに列島が熱狂した。「史上最強」と評されるサムライブルーが実力を世界に見せつける大量得点で勝利。「勇気づけられた」「このまま優勝を」。選手と監督ゆかりの地では恩師や後輩らが歓声を送り、興奮の渦に包まれた。森保一監督の母校、長崎日大高（長崎県諫早市）にはサッカー部員ら