キャスターや俳優として活躍するホラン千秋さんが、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露しました。 【写真を見る】【 ホラン千秋 】 「髪を黒くしました」投稿写真にファン反響「黒髪ショートやっぱりお似合いです♥」「かわいい」ホラン千秋さんは「髪を黒くしました」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、黒髪のホラン千秋さんが、笑顔を見せる様子が見て取れます。続けて「夏の間は