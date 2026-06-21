7月に台湾で開催されるワールドカレッジベースボールチャンピオントーナメントに出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿は21日に神奈川県平塚市内で2日目を迎え、紅白戦2試合を行った。午前の紅白戦では法大の井上和輝捕手（2年＝駿台甲府）が青学大のエース鈴木泰成投手（4年）から初打席で右前打。5回には対空時間6・5秒にも及ぶ中飛を放つと、捕手として3回2死一塁からけん制で一塁走者を刺すなど攻守でアピールした。