早見あかり×伊藤健太郎 Ｗ主演 『一緒にごはんをたべるだけ』 ＼100秒超えのＰＲ動画初解禁！／ 幸せで切ない・・・既婚者同士による 「グルメ」と「不倫」のラブストーリー映像 さらに、ドラマを彩る楽曲が決定！ オープニングテーマはOffo tokyo 「Darlin'」 エンディングテーマはThis is LAST 「Paradox」 テレ東では、2026