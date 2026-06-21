AKB48元メンバーで女優の北原里英が21日にInstagramを更新。“人生初”となる体験を報告した。【写真】北原里英、人生初ヘアカラーでイメージ激変北原が「人生で初めて髪を染めました！！！！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、髪色が明るくなった北原が笑顔で佇む様子や髪を染めている最中の様子などが収められている。イメチェンを果たした北原の近影に、ファンからは「きゃぁーーーお似合いすぎです」「やば