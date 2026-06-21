歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が21日にInstagramを更新。子どもたちが2017年に亡くなった妻・小林麻央さんの墓参りを行ったことを報告した。【写真】墓前で手を合わせる長女・市川ぼたんと長男・市川新之助團十郎が投稿したのは、2017年6月22日に亡くなった妻の麻央さんの墓前で手を合わせる長女・市川ぼたんと長男・市川新之助の姿。投稿の中で團十郎は「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみ