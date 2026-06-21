６月２１日の函館１１Ｒ・ＵＨＢ杯・３勝クラス（芝１２００メートル＝１５頭立て）は、単勝５番人気のアスティスプマンテ（牝５歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ロードカナロア）が直線で抜け出して勝利した。勝ちタイムは１分７秒９（良）。舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝の好判断が光った。アスティスプマンテは８枠から勢いよく飛び出したが、行く馬が多く瞬時に４番手に控える。舟山騎手は「ペースが速くなりそうだったの