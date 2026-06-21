女優の本田望結（２２）の最新姿が反響を呼んでいる。本田は２１日までに自身のインスタグラムで「いっぱい撮ってもらった」と記し、ドット柄の白いブラウスにロングスカートを合わせたコーデを披露。全身ショットや上目遣いの自撮りショットをアップした。この投稿にはファンから「ハイ、気絶」「美しい笑顔をありがとう」「可愛い〜」「ほんま天使ですか？？」「すごく綺麗になった」などの声が寄せられている。