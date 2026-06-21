スポーツ報知は２１日、森保ジャパンのＷ杯第２戦、チュニジア戦勝利の号外を発行して伝えた。上田の２ゴールなど４―０で快勝した日本。新橋、新宿などのＪＲターミナル駅付近で「日本４発」の見出し踊る紙面を配布。また、報知新聞東京本社のあるＪＲ両国駅周辺でも配布した。休日のにぎわいの中、買い物に訪れたサポーターが手に取りゴールラッシュでの勝利を伝える紙面に見入っていた。