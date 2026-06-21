サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。試合直後にW杯公式Xが投稿した写真に注目が集まった。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点。大勝への号砲を鳴らしたのは、鎌田大地だった。前半4分、左サイドでボールを受けた中村敬斗がその