◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）首位と５打差の１１位からスタートしたツアー未勝利の大出瑞月（みづき、ノットグローバルホールディングス）はプレーオフで敗れ、２位だった。通算１３アンダーで並んだ吉崎マーナ、イ・ミニョンとの延長戦は１８番パー５で行われ、１ホール目で吉崎が脱落。ツアー史上最長に並ぶ７ホール目までもつれたイ・ミニ