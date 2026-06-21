◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の中川皓太投手が８回途中から登板し、中日打線の流れを引き留めた。３点リードの８回から大勢が登板するも、安打と味方の失策で一挙４失点と逆転を許し、なおも２死一、三塁でマウンドへ。流れが一気に傾く中、迎えた板山を１４７キロの直球で見逃し三振に仕留め、追加点を与えなかった。中川はこれで今季２３登板。防御率は２点を下回り、１・９６となった。