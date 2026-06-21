◆パ・リーグオリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）西武・西口文也監督が試合後、５回の攻撃終了後に球審と話し込んでいた場面について、「『ボークじゃないの』って。『終わってからもし可能なら映像を確認しといてください』って言って戻ってきた」と説明した。５点リードの５回、１死からカナリオが左前安打で出塁し、続く小島の打席で二盗を決め１死二塁とする。小島が三ゴロに倒れ２死二塁となったあと、続