６月２１日の函館１０Ｒ・檜山特別・２勝クラス（ダート１７００メートル＝９頭立て）は、単勝１・３倍の圧倒的１番人気に支持されたチャーリー（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父クリソベリル）がたたき合いを制して、３勝目を挙げた。勝ちタイムは１分４４秒３（良）。先行集団につけて、岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝との折り合いはぴったりとついた。３角手前からは２番人気ライフゲートとのマッチレース。直線でも激しいたた