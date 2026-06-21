タレントのホラン千秋が21日、自身のインスタグラムを更新。髪を黒色に戻したことを報告した。ホランは昨年3月に8年間キャスターを務めたTBS系「Nスタ」を卒業。その後、髪を金髪にして話題となった。 【写真】フォロワーの支持が多い黒髪姿やっぱり1番似合います 「髪を黒くしました」と投稿し、Tシャツ＆デニムのカジュアルなファッションで、黒髪で照れたような笑顔の写真を掲載。「夏の間は黒で過ごします