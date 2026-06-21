光で彩る金魚のアクアリウム 幻想的な雰囲気の中で金魚を楽しめる移動式水族館が、香川県綾川町で開かれています。色とりどりの光に照らされた水槽の中を泳ぐ金魚たち。 イオンモール綾川で開かれているのは、四国初開催の「光で彩る金魚のアクアリウム」です。 この水族館の特徴は、音楽と照明を使った幻想的な演出です。光の中を全国の珍しい金魚など約30種類300匹が泳いでいます。 （来場者）「ほっ