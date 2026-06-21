イラストからの商品化例(2024年実施) いちご大福などが名物の香川県高松市の菓子店「夢菓房たから」が、「和菓子に願いを夢のフルーツ大福コンテスト」を実施します。今回は「理想のフルーツ大福」のアイデアを募集していて、グランプリは商品化されます。 アイデアコンテスト「和菓子に願いを」は、お客さんの夢を叶えようと、毎年七夕の前後に実施しているもので、12回目です。 応募用紙に、素材や