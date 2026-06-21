日本はチュニジア相手に4-0で快勝日本代表は現地時間6月20日にメキシコのモンテレイで、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組のチュニジア代表戦に4-0の勝利を収めた。現地のメキシコメディア「MedioTiempo」は、快勝のあともスタンドのゴミ拾いをする日本人サポーターに注目した。日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗クロスに鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功。さらに同31分、ゴール前中央や