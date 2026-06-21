チュニジアは2連敗でW杯敗退が決定日本代表は現地時間6月20日、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組のチュニジア代表戦に4-0の勝利を収めた。フランスメディア「RMCスポーツ」では、大会中の監督交代に踏み切ったチュニジアについて「身体にぴったり合った白シャツの男は、チュニジアの救世主になれず」と報じた。チュニジアは初戦でスウェーデン代表に1-5の大敗を期し、サブリ・ラムーシ監督を解任。前回大会で