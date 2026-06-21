圧勝のあともサポーターはスタンドで「廃棄物を回収」日本代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦し、4−0で勝利した。グループステージF組の2位に浮上した日本は、ラウンド32でC組首位に立っているブラジルと対戦する可能性もある。そのブラジルのメディア「Globo」は、圧勝のあとも変わらず、試合後のスタンドでゴミ拾いをする日本人サポーターに再び注目した。2−2のドローに