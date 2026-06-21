日本テレビ系の生中継で出現サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表に4-0で快勝した。2点リードの後半24分に日本テレビ系の生中継で実況アナウンサーが連呼したフレーズ「にSNS上は熱狂。「エモい」「聞きたくなる」といった声が広がっている。初戦を引き分けていた日本代表は、立ち上がりの前半4分に鎌田大地