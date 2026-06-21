「選手たちが戦術をよく理解し、それぞれの役割をしっかりと認識している」森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4−0で今大会初白星を挙げた。海外メディアでは主力選手の負傷離脱を乗り越えていく日本のストロングポイントに注目していた。初戦でオランダと