4-0と快勝したチュニジア戦サッカー日本代表は現地時間6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表に4-0と快勝し、今大会初勝利を挙げた。今大会、「FOOTBALL ZONE」で特別解説を務める元日本代表FW大久保嘉人氏は、大量点を取った一戦を「参考外」としたうえで、この試合で躍動したキーマンに高い評価を与えた。（取材・文＝瀬谷 宏）