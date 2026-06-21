W杯グループステージ第2節でチュニジアに大勝したサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0の大勝を収めた。この結果を受け、決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性が高まっているブラジル代表のファンの間では、SNS上で大きな反響を呼んでいる。日本代表はグループステージ第2節という重要な局面でチュニジア代表を圧倒。攻守にわたって主導権