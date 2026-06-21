「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。前回大会に続いて指揮を執る森保一監督にとっては、日本代表監督として最多となるＷ