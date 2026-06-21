２０日、試合前の記念撮影に臨む日本代表。（モンテレイ＝新華社配信）【新華社モンテレイ6月21日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は20日、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組第2戦が行われ、日本はチュニジアを4-0で下した。２０日、試合に臨む日本の上田綺世（中央）。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、ゴールを決め、喜ぶ日本の鎌田大地（左）。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、ゴールを