「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（１８）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が始球式を務めた。背番号は“最高”の意味を込めて「３１５」、背ネームは「ＡＭＩ」のユニホーム姿で登場。セットポジションからの一投は左に大きく外れてしまい、はにかんだ。「ノーバウンドではなかったんですけど、ちゃんと届けることができ