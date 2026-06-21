「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）巨人が３点リードの八回に同点に追いつかれた。セットアッパーの大勢が味方のミスから一挙４失点を喫した。無死一塁から鵜飼が放った二遊間へのゴロで併殺コースかと思われたが、浦田が痛恨の失策。一転して無死一、三塁とピンチが広がった。ここから細川に右前適時打を浴び、２死から高橋周に一、二塁間を破られ１点差に迫られた。さらに２死満塁から阿部に右前２点打を浴びて逆