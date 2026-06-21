俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）今回、記者会見の模様が到着。見どころやキャラクターなど、配信前に知っておきたいポイントを紹介する。【全身ショット】グッと寄り添うソ・イングク＆パク・ジヒョンワンピ姿で美脚も同作は、人間関係に疲