“大のサッカー好き”が日本対チュニジア戦観戦できず…7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太が21日、自身のXを更新。サッカー番組のMCを務めるほど屈指のサッカー通である薮が、現在上演中の主演ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の舞台裏で通達されたある“お願い”を公開。反響を呼んでいる。【写真】薮宏太のためにスタッフが通達したかわいい（？）“W杯試合結果”箝口令