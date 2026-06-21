「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表が日本時間21日、チュニジア代表と対戦し、4−0で快勝した。日本代表にとってW杯本大会での1試合最多得点を更新する歴史的な一戦となった一方で、日本テレビ中継のスペシャルナビゲーターを務める井桁弘恵による現地リポートも注目を集めた。【写真あり】W杯生中継に出演した”美女”タレント試合は日本が序盤から主導権を握った。前半に鎌田大地と上田綺世が得点を挙げてリード