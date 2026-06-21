将棋の阪口悟六段（47）と石川優太五段（31）、徳田拳士五段（28）が21日、岸和田競輪でトークショーに出演し、藤井聡太棋聖（23）が現在2勝0敗で7連覇へ王手をかける第97期棋聖戦5番勝負について語った。19日の第2局で、藤井が同じ関西本部所属の挑戦者・服部慎一郎七段（26）に勝利。第3局は7月1日、静岡県沼津市で指される。服部と大阪府高槻市の関西将棋会館棋士室で月1回、練習将棋を指す徳田は「（服部が）実力を発揮し