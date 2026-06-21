フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新。動画と文章を投稿し、知人の女性2人が互いにフォローを外していたことに気づいたと明かしました。 【写真を見る】【 中川安奈 】 「2人の女友達がお互いにフォローを解除したの」「何かしらの事態が起きている可能性が高いよね？」 ＳＮＳで心境明かす投稿のキャプションには「香ばし案件 Something smells...」と記されており、何かを察知したよう