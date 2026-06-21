犬の留守番前にしなければいけない事前チェック お留守番中、飼い主が不在である中、愛犬は大きなストレスや不安を抱えることがあります。室内環境によっては、体調不良を引き起こしたり、思わぬ事故に繋がったりする恐れがあります。 「短時間のお留守番だから大丈夫」「慣れているから大丈夫」「高齢だからイタズラはしない」と考えてしまう飼い主もいらっしゃるかもしれませんが、油断は禁物です。 愛犬が安全に